Clio Make Up mamma per la seconda volta: è nata Joy (Di mercoledì 22 aprile 2020) Fiocco rosa per Clio Zammatteo, che è diventata mamma per la seconda volta. La famosa blogger e imprenditrice, conosciuta come Clio Make Up ha, infatti, partorito dando alla luce la piccola Joy. Grande emozioni, quindi, per la sua famiglia che negli ultimi giorni aveva avuto qualche difficoltà. Clio ha dato alla luce la piccola Joy. Ad annunciarlo lei stessa attraverso una dolcissima foto pubblicata sui suoi canali social. Nello scatto appare la Zammatteo che, stremata dal parto, abbraccia la piccola bambina appena nata e, con lo sguardo felice ed emozionato, la presenta ai suoi fan. Poche ore prima della nascita di Joy, però, era stato proprio il marito di Clio, Claudio Midolo, ad avvisare tutti su ciò che stava per accadere. Su sul profilo Instagram, infatti, aveva pubblicato una foto di Clio in ospedale con una didascalia che non lasciava spazio a ... Leggi su dilei Cliomakeup mamma | MakeupDelight esulta : “what a joy”

