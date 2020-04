Berlusconi assicura: "nessun appoggio a Conte, ma sul Mes votiamo sì" (Di mercoledì 22 aprile 2020) Sul Mes Forza Italia voterebbe sì, ma questo non aprirebbe la porta ad alcuna ipotesi di governissimo o di appoggio esterno a Conte, né a una rottura insanabile nel centrodestra. Ad affermarlo è stato lo stesso Silvio Berlusconi, in collegamento telefonico a Porta a porta, dove ha sostenuto con ancora più vigore le ragioni a favore dell'ultima formulazione del Mes, evidenziando la differenza di vedute con M5s, ma soprattutto con gli alleati Lega e FdI. LA PARTITA DEL MES - In vista di un passaggio parlamentare sul Mes, l'ex-premier ha detto chiaramente che il suo partito appoggerebbe “una decisione del governo che è favorevole all'Italia e agli italiani”. Berlusconi ha subito tenuto a precisare che “questo non sarebbe un appoggio esterno al governo Conte, una possibilità che ho sempre escluso. Non è il momento, questo, ... Leggi su agi (Di mercoledì 22 aprile 2020) Sul Mes Forza Italia voterebbe;, ma questo non aprirebbe la porta ad alcuna ipotesi di governissimo o diesterno a, né a una rottura insanabile nel centrodestra. Ad affermarlo è stato lo stesso Silvio, in collegamento telefonico a Porta a porta, dove ha sostenuto con ancora più vigore le ragioni a favore dell'ultima formulazione del Mes, evidenziando la differenza di vedute con M5s, ma soprattutto con gli alleati Lega e FdI. LA PARTITA DEL MES - In vista di un passaggio parlamentare sul Mes, l'ex-premier ha detto chiaramente che il suo partito appoggerebbe “una decisione del governo che è favorevole all'Italia e agli italiani”.ha subito tenuto a precisare che “questo non sarebbe unesterno al governo, una possibilità che ho sempre escluso. Non è il momento, questo, ...

