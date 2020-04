Barbara D’Urso smaschera il finto infermiere: “Ecco la sua bugia” (Di mercoledì 22 aprile 2020) Dallo studio di Pomeriggio 5 Barbara D’Urso annuncia di aver smascherato un impostore senza scrupoli e nega di avergli mai offerto dei soldi. “Smaschererò una persona che ha detto una bugia”. Così Barbara D’Urso ha annunciato sui suoi profili social pochi minuti prima di andare in onda con Pomeriggio 5. Detto, fatto. La conduttrice ha … L'articolo Barbara D’Urso smaschera il finto infermiere: “Ecco la sua bugia” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews Barbara D’Urso commossa per l’annuncio dell’ospite a Pomeriggio Cinque : “È morto…”

Barbara d’Urso mette a tacere le malelingue : la presa di posizione in diretta

