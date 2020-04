App Immuni: Flick, costituzionale solo se per breve tempo, col consenso dei soggetti e senza restrizioni per chi dissente (Di mercoledì 22 aprile 2020) Il costituzionalista precisa che «una pandemia può autorizzare, e la Costituzione lo prevede, il ricorso a mezzi eccezionali di carattere emergenziale che limitano alcune libertà previste dalla Carta, come lo stop alla libertà di circolazione, purché siano proporzionali allo scopo Leggi su firenzepost L'app Immuni "inutile e tardiva". De Rita del Censis : io non la userò

App volontaria e con il via libera del Parlamento. Continuano le polemiche sull’utilizzo di Immuni per tracciare i contatti sospetti

App Immuni : tutti i nodi da sciogliere (Di mercoledì 22 aprile 2020) Il costituzionalista precisa che «una pandemia può autorizzare, e la Costituzione lo prevede, il ricorso a mezzi eccezionali di carattere emergenziale che limitano alcune libertà previste dalla Carta, come lo stop alla libertà di circolazione, purché siano proporzionali allo scopo

LucaBizzarri : IMMUNI, la app che ci controlla tutti. - NicolaPorro : ?? La app #Immuni non servirà alla nostra salute, ma a sconfiggerci definitivamente come cittadini, individui e uomi… - alex_orlowski : Vi volevo annunciare che io installerò #immuni esattamente come ho installato un sacco di altre App. Più che altro… - Baol1981 : RT @EdoardoBuffoni: Solo il 66 per cento degli italiani possiede uno smartphone (prof.Bucci su ?@repubblica?) Un telefonino su 5 (fonte @c… - ferrocianuro : RT @MoriMrc: Questo tweet è molto forte. Ma devo dirlo. L’app immuni non va scaricata. Salverebbe qualche vita? È possibile, certo. Ma se i… -

Ultime Notizie dalla rete : App Immuni App Immuni, domande e risposte (e il grosso problema con Apple e Google) Corriere della Sera App Immuni: Flick, costituzionale solo se per breve tempo, col consenso dei soggetti e senza restrizioni per chi dissente

ROMA – «Serve il consenso pieno, consapevole e libero di chi l’accetta, perché l’app Immuni sia costituzionale». Lo sostiene Giovanni Maria Flick, che consiglia al Governo di affidare a un’autorità ...

Coronavirus, Conte al Senato: "Mascherine e distanziamento fino al vaccino, 50 miliardi per famiglie e imprese"

un piano di indagine epidemiologica basato sui test sierologici (300mila); la app di tracciamento Immuni che, ha precisato Conte, sarà scaricata solo su base volontaria e non comporterà conseguenze o ...

ROMA – «Serve il consenso pieno, consapevole e libero di chi l’accetta, perché l’app Immuni sia costituzionale». Lo sostiene Giovanni Maria Flick, che consiglia al Governo di affidare a un’autorità ...un piano di indagine epidemiologica basato sui test sierologici (300mila); la app di tracciamento Immuni che, ha precisato Conte, sarà scaricata solo su base volontaria e non comporterà conseguenze o ...