“Andai via dal Milan, ma non fu una mia volontà”: l’ex rossonero confessa (Di mercoledì 22 aprile 2020) “Io vicino alla Juventus? Direi di no, non c’è mai stato nulla anche perché non ho mai avuto la tentazione di lasciare il Milan, se non alla fine, quando non dipese da una mia volontà”. E’ l’ex centrocampista rossonero Massimo Ambrosini a parlare così ai microfoni di Sky Sport. Poi spazio per i ricordi, tra il derby più bello è la gara che vorrebbe rigiocare: “Il derby più bello è stato il derby di ritorno in semifinale di Champions League. A livello di ricordi, emozioni e di importanza della partita è sicuramente quello che ci ha lasciato ricordi più positivi. Vorrei giocare una partita che in realtà non ho mai giocato, perché ad Istanbul del 2005 non potei giocare perché ero infortunato”. Kakà, il motivo per cui non andò ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 22 aprile 2020) “Io vicino alla Juventus? Direi di no, non c’è mai stato nulla anche perché non ho mai avuto la tentazione di lasciare il, se non alla fine, quando non dipese da una mia volontà”. E’ l’ex centrocampistaMassimo Ambrosini a parlare così ai microfoni di Sky Sport. Poi spazio per i ricordi, tra il derby più bello è la gara che vorrebbe rigiocare: “Il derby più bello è stato il derby di ritorno in semifinale di Champions League. A livello di ricordi, emozioni e di importanza della partita è sicuramente quello che ci ha lasciato ricordi più positivi. Vorrei giocare una partita che in realtà non ho mai giocato, perché ad Istanbul del 2005 non potei giocare perché ero infortunato”. Kakà, il motivo per cui non andò ...

CalcioWeb : 'Andai via dal #Milan, ma non fu una mia volontà': l'ex rossonero confessa - - milansette : Ambrosini: 'Andai via dal Milan non per scelta. Kakà? Il secondo più forte con cui ho giocato' - sportli26181512 : Ambrosini: 'Andai via dal Milan non per scelta. Kakà? Il secondo più forte con cui ho giocato': Massimo Ambrosini,… - MilanNewsit : Ambrosini: 'Andai via dal Milan non per scelta. Kakà? Il secondo più forte con cui ho giocato' - ninuxpdb : @AssistenzaI RPG, SQL su AS/400 IBM, poi nello stesso anno andai presso gli ex stabilimenti della FIAT a Via della… -

Ultime Notizie dalla rete : “Andai via Concetta Castilletti, che ha isolato il Coronavirus allo Spallanzani | Intervista Corriere della Sera