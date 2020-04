Uno studio del Nord rivela | “Il farmaco di Ascierto funziona sul 70% dei pazienti”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 21 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBrescia – Il Tocilizumab efficace contro il Covid-19. In unodiretto e coordinato da un gruppo di specialisti di Anestesia e Rianimazione, Malattie Infettive, Reumatologia, Pediatria, Biochimica Clinica e Immunologia dell’Università di Brescia sono state rese note le evidenze del trattamento con Tocilizumab, ilattualmente in uso per il trattamento di alcune malattie autoimmunitarie, sperimentato per la prima volta all’ospedale Cotugno di Napoli dal professore Paoloe ora somministrato in diverse strutture sanitarie italiane per le polmoniti gravi da Covid 19. Ilè stato somministrato a 100 pazienti con polmonite da Covid-19 e complessivamente, a 10 giorni, la condizione respiratoria è migliorata o si è stabilizzata in 77 pazienti (77%). “La nostra serie ha mostrato che ...