Roma | primi effetti del Coronavirus | allungati i contratti di due giallorossi

Leggi su 90min

(Di martedì 21 aprile 2020) La ​ha raggiunto un accordo per il prolungamento deifino al termine della stagione di Chris Smalling e Henrikh Mkhitaryan, i cui prestiti si sarebbero interrotti il 30 giugno prossimo. Come riportato da Sky Sport, i calciatori concluderanno la stagione con la maglia giallorossa in attesa di conoscere il loro futuro. Nelle ultime ore si è aperto uno spiraglio in favore del club capitolino. Il Manchester United ha abbassato le pretese per Smalling in quanto necessita di liquidità...