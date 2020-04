Premiare gli operatori sanitari, Fials a Emiliano: "Un accordo incentivante subito" (Di martedì 21 aprile 2020) E' tempo di ascoltare gli operatori della sanità pugliese pubblica e privata che con grande professionalità e sacrificio sono impegnati a fronteggiare la diffusione del CoVID19 in questi mesi. Siamo orgogliosi del loro lavoro e nutriamo profondo rispetto per la loro competenza e dedizione, e siamo convinti che meritino il plauso di tutti. Il Governatore Michele Emiliano non può dimenticare gli sforzi e il valore di questi professionisti che stanno rispondendo a sollecitazioni straordinarie e lo fanno al meglio, con sacrificio e abnegazione, prolungando i turni di servizio fino alle 12/14 ore, saltando i giorni di riposo, le ferie e sacrificando, aumentando per loro indirettamente anche il pericolo, la famiglia ed i figli. Non sono eroi, è il loro lavoro, quello che fanno tutti i giorni, ma non va dimenticato quello che stanno facendo ora a rischio ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 aprile 2020) E' tempo di ascoltare glidella sanità pugliese pubblica e privata che con grande professionalità e sacrificio sono impegnati a fronteggiare la diffusione del CoVID19 in questi mesi. Siamo orgogliosi del loro lavoro e nutriamo profondo rispetto per la loro competenza e dedizione, e siamo convinti che meritino il plauso di tutti. Il Governatore Michelenon può dimenticare gli sforzi e il valore di questi professionisti che stanno rispondendo a sollecitazioni straordinarie e lo fanno al meglio, con sacrificio e abnegazione, prolungando i turni di servizio fino alle 12/14 ore, saltando i giorni di riposo, le ferie e sacrificando, aumentando per loro indirettamente anche il pericolo, la famiglia ed i figli. Non sono eroi, è il loro lavoro, quello che fanno tutti i giorni, ma non va dimenticato quello che stanno facendo ora a rischio ...

51rolando : RT @MassimoSertori_: ?DALLE PAROLE AI FATTI Lo stanziamento da parte di #RegioneLombardia di 80 milioni di euro per gli #operatorisanitari… - grutli : RT @MassimoSertori_: ?DALLE PAROLE AI FATTI Lo stanziamento da parte di #RegioneLombardia di 80 milioni di euro per gli #operatorisanitari… - eleaugusta : RT @MassimoSertori_: ?DALLE PAROLE AI FATTI Lo stanziamento da parte di #RegioneLombardia di 80 milioni di euro per gli #operatorisanitari… - CaremiLuca : RT @MassimoSertori_: ?DALLE PAROLE AI FATTI Lo stanziamento da parte di #RegioneLombardia di 80 milioni di euro per gli #operatorisanitari… - andrea61990928 : RT @MassimoSertori_: ?DALLE PAROLE AI FATTI Lo stanziamento da parte di #RegioneLombardia di 80 milioni di euro per gli #operatorisanitari… -

Ultime Notizie dalla rete : Premiare gli Fornaro (Leu): "Nel pieno dell'epidemia Salvini vuol premiare gli evasori a danno dei cittadini onesti" Globalist.it Premiare gli operatori sanitari, Fials a Emiliano: "Un accordo incentivante subito"

La FIALS, dichiara Mincuzzi, sostiene la fattiva possibilità di definire un unico accordo per la sanità pubblica, per premiare gli operatori sanitari, che tenga in considerazione le risorse economiche ...

Legambiente Campania scrive ai sindaci: “dopo il Coronavirus serve una mobilità nuova”

Legambiente propone un pacchetto di 5 misure green : mezzi pubblici più sicuri attraverso monitoraggi,controlli e tornelli per contingentare gli ingressi e garantire le distanze di sicurezza ... ma ...

La FIALS, dichiara Mincuzzi, sostiene la fattiva possibilità di definire un unico accordo per la sanità pubblica, per premiare gli operatori sanitari, che tenga in considerazione le risorse economiche ...Legambiente propone un pacchetto di 5 misure green : mezzi pubblici più sicuri attraverso monitoraggi,controlli e tornelli per contingentare gli ingressi e garantire le distanze di sicurezza ... ma ...