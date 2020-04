Nomine | il pressing di Di Battista non convince il governo | Descalzi confermato ad

(Di martedì 21 aprile 2020) Alla fine Alessandro Dinon è riuscito a far cambiare idea al. Il documento dei “ribelli” del Movimento, di cui Disi è fatto portavoce, contro la riconferma di Claudioalla guida dell’Eni a causa delle vicende giudiziarie attualmente a suo carico, non ha avuto l’effetto sperato eè statoamministratore delegato della partecipata. Le spaccature nel Movimento Bisognerà aspettare per vedere adesso quali saranno le ricadute sul Movimento, attualmente senza un vero leader politico (Vito Crimi ha il compito di traghettare il M5S verso gli Stati Generali) e anche sul. Dopo la polemica sulla nomina diDiha prontamente ribadito il suo sostengo al premier Conte («un galantuomo») e all’esecutivo. Avrebbero fatto altrettanto gli altri ...

LaStampa : Il governo valdostano evita di consultare i partiti (come nelle nomine per Finaosta), questi rispondono con il pres… -

Il governo valdostano evita di consultare i partiti (come nelle nomine per Finaosta), questi rispondono con il pressing in favore di tecnici ed esperti. La politica valdostana vive una fase inedita ...Il 3 maggio si avvicina e il pressing per riaprire le aziende e garantire la mobilità ... ha depositato la seguente lista per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione: 1. Michele Alberto ...