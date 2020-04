Massacra di botte la compagna davanti alla nipotina e irrompe in pronto soccorso: arrestato (Di martedì 21 aprile 2020) Un 49enne romano è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni dolose, per aver Massacrato di botte la compagna, prendendola a calci e a pugni davanti alla nipotina di quattro anni e facendola finire in ospedale con un trauma al volto. L'uomo si è presentato in pronto soccorso ed è stato bloccato. Leggi su fanpage Roma - violenza cieca : immigrato massacra di botte un anziano alla fermata del bus e lo accoltella

Calci alla testa e al torace agente massacrato di botte in carcere

Calci alla testa e al torace : agente massacrato di botte in carcere (Di martedì 21 aprile 2020) Un 49enne romano è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni dolose, per averto dila, prendendola a calci e a pugnidi quattro anni e facendola finire in ospedale con un trauma al volto. L'uomo si è presentato ined è stato bloccato.

tatiana_orsa : RT @il_cupo: #PenaDiMorte per questo neg@o di merd@ Roma, violenza cieca: immigrato massacra di botte un anziano alla fermata del bus e lo… - Stoico26356790 : RT @il_cupo: #PenaDiMorte per questo neg@o di merd@ Roma, violenza cieca: immigrato massacra di botte un anziano alla fermata del bus e lo… - Ginka20051964 : RT @il_cupo: #PenaDiMorte per questo neg@o di merd@ Roma, violenza cieca: immigrato massacra di botte un anziano alla fermata del bus e lo… - giovannilegena : RT @il_cupo: #PenaDiMorte per questo neg@o di merd@ Roma, violenza cieca: immigrato massacra di botte un anziano alla fermata del bus e lo… - edoludo : RT @il_cupo: #PenaDiMorte per questo neg@o di merd@ Roma, violenza cieca: immigrato massacra di botte un anziano alla fermata del bus e lo… -

Ultime Notizie dalla rete : Massacra botte Massacra di botte la compagna davanti alla nipotina e irrompe in pronto soccorso: arrestato Roma Fanpage Massacra di botte la compagna davanti alla nipotina e irrompe in pronto soccorso: arrestato

Massacra di botte la compagna davanti alla nipotina I fatti risalgono alla serata di ieri e sono accaduti in un'abitazione in zona Casilino. Secondo le informazioni apprese la donna si trovava in casa ...

Roma, violenza cieca: immigrato massacra di botte un anziano alla fermata del bus e lo accoltella

L’emergenza coronavirus non ferma la violenza a Roma. Si moltiplicano gli episodi di aggressioni nelle strade deserte e nel silenzio surreale. A farne le spese stavolta è stato un anziano che era alla ...

Massacra di botte la compagna davanti alla nipotina I fatti risalgono alla serata di ieri e sono accaduti in un'abitazione in zona Casilino. Secondo le informazioni apprese la donna si trovava in casa ...L’emergenza coronavirus non ferma la violenza a Roma. Si moltiplicano gli episodi di aggressioni nelle strade deserte e nel silenzio surreale. A farne le spese stavolta è stato un anziano che era alla ...