Laura Pausini concerto su Rai 1 Stasera Laura Ho creduto in un sogno

Leggi su cubemagazine

(Di martedì 21 aprile 2020)in tv martedì 21 aprile 2020torna su Rai 1 in prima serata conHoin un. Scopri ospiti, scaletta e anticipazioni. SCOPRI COSA C’È IN TVsu Rai 1Hoin unSi tratta del grande-evento che segnò nel 2014 il debutto televisivo di, direttamente da una delle location italiane più magiche e suggestive: il Teatro Antico di Taormina. “Sono felice che la Rai riproponga questa serata storica per me, in questo momento di grande vuoto e difficoltà per tutti. Per me la serata di Taormina ha un grande valore affettivo, è la festa per i miei 20 anni di carriera, vent’anni della mia vita attraverso le mie canzoni. E spero con la mia musica e i miei racconti di fare un po’ di compagnia alle persone che sono a ...