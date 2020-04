L' alternativa all' app di tracciamento dei contagi è il lockdown | dice Arcuri 

Leggi su agi

(Di martedì 21 aprile 2020) Nessuna obbligatorietà per il download dell'app didei, ma, senza strumenti adeguati che aiutino a individuare immediatamente i nuovi positivi, le misure di contenimento non possono essere alleggerite. Lo ha detto il commissario straordinario all'emergenza Domenico Arcuri in conferenza stampa. Arcuri ha prima smentito l'ipotesi che il governo stesse pensando di rendere obbligatoria l'app, poi però ha precisato che questi strumenti diventano necessari nella Fase due dell'emergenza. Per Arcuri di contact tracing "; una modalità per garantire la possibilità che vengano conosciuti e in qualche misura tracciati i contatti che le persone hanno e che sono importanti qualora purtroppo qualche nostro concittadino diventaato. Siamo tutti consapevoli che sia uno strumento importante, non basta convincerci che serva, ...