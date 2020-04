Invasione di locuste in Africa: un ‘effetto farfalla’ che a me ricorda la pandemia (Di martedì 21 aprile 2020) Pochi ricordano che Homer Simpson, da tutti riconosciuto quale capostipite della famiglia protagonista di un famoso cartone animato, ha un illustre, omonimo antenato. Homer Simpson è uno dei protagonisti di un romanzo pubblicato da Nathanael West nel 1939, Il giorno della locusta. Il racconto termina con una terribile, caotica, catastrofica immagine di rivolta e violenza gratuita di cui Homer è partecipe, simboleggiata dall’incendio di Los Angeles che tormenta la fantasia dell’altro protagonista. Nella gente con “gli occhi pieni di odio” si specchia la disperazione degli americani che hanno lavorato una vita intera solo per rendersi conto, troppo tardi, che il sogno americano era più sfuggente di quanto immaginavano. Se il coronavirus è la locusta che sta divorando la coscienza di quella porzione di umanità che abita nei paesi ... Leggi su ilfattoquotidiano Locuste in Africa - la seconda invasione sarà «20 volte peggio»

Se il coronavirus è la locusta che sta divorando la coscienza di quella porzione di umanità che abita nei paesi ricchi, c’è una nuova, concreta minaccia che potrebbe colpire l’Africa. E, stavolta, non ...

Il salto di specie dei virus è legato alla rottura dell'equilibrio ambientale

La lettera. Il mondo paga le contraddizioni e l'irresponsabilità di quelle classi politiche che ritengono che investire sulla sostenibilità e sulla conversione ecologica dell'economia sia superfluo ...

La lettera. Il mondo paga le contraddizioni e l'irresponsabilità di quelle classi politiche che ritengono che investire sulla sostenibilità e sulla conversione ecologica dell'economia sia superfluo ...