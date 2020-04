Il Covid ferma il sogno di un locale e 2 giovani napoletani inventano la start-up per la spesa (Di martedì 21 aprile 2020) Tempo di lettura: 3 minuti Napoli – Mancava una settimana per vedere finalmente trasformato in realtà un sogno, un progetto. Finalmente nella sua città, a Napoli, dopo anni di studi ed esperienze professionali in America. “Era tutto pronto. Stavamo per aprire ‘Greeat’ il nostro locale al Centro Direzionale, una sorta di Mc Donald’s salutare. Ma poi è arrivato il Covid-19 ed ha bloccato ogni cosa” racconta al telefono Vincenzo Corrado che insieme alla sua fidanzata Ilaria Messina ha dato vita invece ad una start-up, senza scopo di lucro, per aiutare chi è in difficoltà. “Tutto è cominciato perché in un momento di forte crisi non volevamo restare a casa a piangerci addosso. Ma soprattutto volevamo provare a dare una mano”. La semplicità nella parole della giovane coppia di ... Leggi su anteprima24 Coronavirus - non solo eventi sportivi. Il covid-19 ferma anche l’Oktoberfest 2020

Covid-19 - in Piemonte riaprono gli asili nido : la conferma di Cirio

Covid-19 - uno studio conferma. Il virus resite in aria per 16 ore (Di martedì 21 aprile 2020) Tempo di lettura: 3 minuti Napoli – Mancava una settimana per vedere finalmente trasformato in realtà un, un progetto. Finalmente nella sua città, a Napoli, dopo anni di studi ed esperienze professionali in America. “Era tutto pronto. Stavamo per aprire ‘Greeat’ il nostroal Centro Direzionale, una sorta di Mc Donald’s salutare. Ma poi è arrivato il-19 ed ha bloccato ogni cosa” racconta al telefono Vincenzo Corrado che insieme alla sua fidanzata Ilaria Messina ha dato vita invece ad una-up, senza scopo di lucro, per aiutare chi è in difficoltà. “Tutto è cominciato perché in un momento di forte crisi non volevamo restare a casa a piangerci addosso. Ma soprattutto volevamo provare a dare una mano”. La semplicità nella parole della giovane coppia di ...

amnestyitalia : Il lockdown non ferma la protesta delle donne in Polonia contro le proposte di legge che vogliono limitare l'access… - zazoomnews : Coronavirus non solo eventi sportivi. Il covid-19 ferma anche l’Oktoberfest 2020 - #Coronavirus #eventi #sportivi. - salernonotizie : Pastena piena di deiezioni canine: il Covid-19 non ferma l’incivilità dei padroni - Gabry531 : @_Carabinieri_ Che elementi circolano...neanche il covid li ferma - c_drugo : @Stefy19971966 I malati mentali ci sono sempre neanche il Covid li ferma ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ferma Covid 19, Regione Puglia ferma gli ospedali: «Non fate tamponi a tappeto». La circolare La Gazzetta del Mezzogiorno CONTINUA ONLINE IL PROGETTO HALYKOS DI MAREVIVO: DIDATTICA A DISTANZA PER STUDENTI DI CATTOLICA E RIBERA

Nei giorni dell’emergenza Coronavirus continua online il progetto Halykòs di ... associazione ambientalista – non arresta l’istruzione e l’ambiente, e non ferma il progetto Halykòs che continuerà ...

Coronavirus, nessun nuovo contagio nell'Agrigentino: in 55 in quarantena

Inevitabilmente, Agrigento e provincia sono rimaste dunque ferme a 112 contagiati da Covid-19. È, però ... anche il numero dei degenti in strutture ospedaliere siciliane è fermo ad 11. In realtà però ...

Nei giorni dell’emergenza Coronavirus continua online il progetto Halykòs di ... associazione ambientalista – non arresta l’istruzione e l’ambiente, e non ferma il progetto Halykòs che continuerà ...Inevitabilmente, Agrigento e provincia sono rimaste dunque ferme a 112 contagiati da Covid-19. È, però ... anche il numero dei degenti in strutture ospedaliere siciliane è fermo ad 11. In realtà però ...