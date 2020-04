Grave lutto per Marco Carta : ” È dura lasciarti” (Di martedì 21 aprile 2020) Marco Carta &eGrave; stato travolto da un lutto terribile. Sua nonna, colei che in qualche modo ha sostituito sua mamma, &eGrave; venuta a mancare poche ore fa, lasciando il cantante in un dolore infinito. Momento difficile per Marco Carta Brutto colpo per l’ex vincitore di Amici. Marco Carta ha fatto sapere ai suoi follower, tramite … L'articolo Grave lutto per Marco Carta : ” &EGrave; dura lasciarti” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Grave lutto per Marco Carta : il suo dolore sui social

Marco Carta - grave lutto in famiglia : è morta la nonna del cantante – VIDEO

Marco Carta in grave lutto - è morta la nonna Elsa : “È dura lasciarti” (Di martedì 21 aprile 2020)&e; stato travolto da unterribile. Sua nonna, colei che in qualche modo ha sostituito sua mamma, &e; venuta a mancare poche ore fa, lasciando il cantante in un dolore infinito. Momento difficile perBrutto colpo per l’ex vincitore di Amici.ha fatto sapere ai suoi follower, tramite … L'articoloper: ” &Elasciarti” proviene da www.meteoweek.com.

Noovyis : (Grave lutto per Marco Carta. L’addio sui social: “È dura lasciarti”) Playhitmusic - - zazoomnews : Marco Carta in grave lutto è morta la nonna Elsa: “È dura lasciarti” - #Marco #Carta #grave #lutto #morta - giornali_it : Marco Carta in grave lutto, è morta la nonna Elsa: “È dura lasciarti” #21aprile #QuotidianiOnline #Fanpageit… - aimone71 : RT @NOITolentino: Un abbraccio fortissimo al nostro caro don Andrea, colpito da un grave lutto. Gli siamo sinceramente vicini con l'affetto… - zazoomnews : Grave lutto per Marco Carta. L’addio sui social: “È dura lasciarti” - #Grave #lutto #Marco #Carta. #L’addio… -