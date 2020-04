Giuseppe Conte: “Mi piacerebbe dire riapriamo tutto ma non si può”. Il punto sulla fase 2 (Di martedì 21 aprile 2020) Giuseppe Conte decide di dare delle nuove comunicazioni a tutti gli italiani e lo fa dai social. Lo fa con un lungo messaggio pubblicato sulla sua pagina Fb che viene ripreso questa mattina da tutte le testate giornalistiche italiane. La fase 2 si avvicina e gli italiani vogliono sapere cosa potranno e cosa non potranno fare dopo il 3 maggio 2020. Conte apre così il suo messaggio: “In queste ore continua senza sosta il lavoro del Governo, coadiuvato dall’équipe di esperti, al fine di coordinare la gestione della ‘fase due’, quella della convivenza con il virus.“. Entro la fine di questa settimana dovrebbe arrivare il piano che il Governo e la task force hanno studiato per la fase 2 e per la parziale ripartenza del nostro paese. Giuseppe Conte SMORZA GLI ENTUSIASMI: NON SI RIAPRIRA’ tutto IL 4 MAGGIO Il premier ha ... Leggi su ultimenotizieflash Coronavirus - il premier Giuseppe Conte : “Mi piacerebbe poter dire ripartiamo - ma sarebbe irresponsabile. Piano dettagliato entro fine settimana”

Giuseppe Conte : "A giorni un programma nazionale per la Fase 2"

Discorso Giuseppe Conte su Facebook : il Premier annuncia la Fase 2 dal 4 maggio! L’Italia riparte! (Di martedì 21 aprile 2020)decide di dare delle nuove comunicazioni a tutti gli italiani e lo fa dai social. Lo fa con un lungo messaggio pubblicatosua pagina Fb che viene ripreso questa mattina da tutte le testate giornalistiche italiane. La2 si avvicina e gli italiani vogliono sapere cosa potranno e cosa non potranno fare dopo il 3 maggio 2020.apre così il suo messaggio: “In queste ore continua senza sosta il lavoro del Governo, coadiuvato dall’équipe di esperti, al fine di coordinare la gestione della ‘due’, quella della convivenza con il virus.“. Entro la fine di questa settimana dovrebbe arrivare il piano che il Governo e la task force hanno studiato per la2 e per la parziale ripartenza del nostro paese.SMORZA GLI ENTUSIASMI: NON SI RIAPRIRA’IL 4 MAGGIO Il premier ha ...

Rinaldi_euro : Per chi crede nel governo ancora a Babbo Natale! Giuseppe Conte 'ha già detto sì al Mes ma non sa come dirlo al M5s… - LegaSalvini : GIUSEPPE CONTE 'HA GIÀ DETTO SÌ AL MES MA NON SA COME DIRLO AL M5S'. EURO-BOMBA DI SANDRO GOZI - Linkiesta : La consulente di Giuseppe Conte, e membro della task force per la fase due, ha una visione para-marxista: bisogna r… - OA_Sport : Orario discorso Giuseppe Conte oggi alla Camera: programma, tv, streaming. Entro il week-end il messaggio agli ital… - susy962 : RT @VittorioDeSant7: COM'È POSSIBILE AVERE AL GOVERNO BUGIARDI, LADRI, È TERRORISTI, SENZA CHE IL POPOLO INSORGE? Conte, Zingaretti, gli s… -

Ultime Notizie dalla rete : Giuseppe Conte Conte, Zingaretti, gli scienziati. Gara a chi racconta più bugie Il Tempo