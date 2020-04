Di Maio: "Non avrei mai dovuto chiedere l'impeachment" (Di martedì 21 aprile 2020) Anche se sono passati due anni, il ricordo di Luigi Di Maio che tra un'ospitata da Fabio Fazio e un'altra da Barbara d'Urso chiede l'impeachment del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella perché non accetta la proposta avanzata da Lega e M5S di mettere Paolo Savona al ministero dell'Economia è ancora indelebile nelle nostre menti. Per questo oggi, mentre l'attuale ministro degli Esteri era ospite a "L'aria che tira" su La7, gli è stata fatta una domanda su quella sua mossa nel periodo in cui lavorava alla formazione del governo giallo verde. Di Maio ha finalmente fatto mea culpa e ha ammesso di aver sbagliato:"Nella vita delle persone da grandi errori nascono grandi opportunità. Da quell'episodio ho rafforzato il mio senso di responsabilità istituzionale e ho imparato a credere sempre di più nel ruolo di Mattarella. La sua ... Leggi su blogo Di Maio : "Non avrei mai dovuto chiedere l'impeachment"

Di Maio piazza il suo ex compagno di classe, che ha un conflitto d'interessi Il Foglio



M5S, espulsi Giarrusso e Acunzo. Le cause? Dissenso e mancate restituzioni

Stavolta il pollice verso è rivolto al senatore Mario Giarrusso e al deputato Nicola Acunzo ... ora ho accantonato una cifra necessaria per tutelarmi, perché il Movimento non copre le spese legali».

