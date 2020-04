Coronavirus, in calo per la prima volta il numero degli attualmente positivi (Di martedì 21 aprile 2020) Coronavirus, il bilancio di lunedì 20 aprile 2020. Trend in calo, in leggero aumento i decessi. ROMA – Coronavirus, il bilancio di lunedì 20 aprile 2020. Primo dei due appuntamenti settimanali (il secondo è in programma giovedì 23) con la conferenza stampa della Protezione Civile per aggiornare i numeri del Coronavirus. Il trend si conferma in calo con una crescita complessiva dell’1,3%. Per la prima volta da inizio epidemia il numero degli attualmente positivi è negativo. Coronavirus, il bilancio di lunedì 20 aprile 2020 Nelle ultime 24 ore è stato registrato un bilancio complessivo di 2.256 casi con una crescita dell’1,3%. Il dato più importante arriva dagli attualmente positivi che per la prima volta da inizio epidemia hanno registrato un numero negativo e precisamente -20. Rispetto a domenica ... Leggi su newsmondo Coronavirusk - New York respira dopo il picco : in calo sia ricoverati che decessi

