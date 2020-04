Comitato Cimiteri Roma | truffa cremazioni | Ama chiarisca

Leggi su romadailynews

(Di martedì 21 aprile 2020)– Valeria Campana, portavoce delFlaminio Prima Porta Verano e Laurentino, ha chiesto in una nota che l’Ama faccia chiarezza sulla presuntache riguarda leneidella Capitale. “A causa di una indagine aperta dalla Procura disu gravissimi fatti che vedono vittima anche un cittadinono, a cui un’agenzia funebre dopo mesi di attesa ha consegnato un’urna contenente terra e sassi al posto delle ceneri della mamma, siamo costretti a rompere il silenzio tenuto in questo periodo emergenziale. Alcuni cittadini ci scrivono allarmati dal momento che non sono riusciti a dare ancora degna sepoltura a una mamma, un fratello, un marito, addolorati al solo pensiero di custodire solo terra e sassi in un’urna che oltretutto al momento non può essere deposta”. “Esortiamo AMA e Assessorato ...