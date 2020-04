Calano i positivi: prima volta. Mai così pochi in rianimazione (Di martedì 21 aprile 2020) Maria Sorbi Gli esperti: "Sono dati incoraggianti, non molliamo". Ma continua a preoccupare Milano: 160 i nuovi casi I bollettini iniziano a raccontare quello che speriamo da settimane e finalmente si registrano zero contagi in qualche regione, a cominciare da Basilicata e Valle d'Aosta. Vicinissima al traguardo anche l'Umbria. Ottimi i dati di Napoli. Insomma, a macchia di leopardo, si può cominciare a raccontare di un allarme che piano piano diventa più debole. E anche in Lombardia, dove i numeri restano i peggiori del Paese, c'è un'immagine che fa ben sperare: quella del pronto soccorso di Bergamo, finalmente vuoto dopo notti e giorni di «inferno». «DATI INCORAGGIANTI» Per la prima volta dalla fine di febbraio, il bilancio del coronavirus porta il segno meno: il numero di persone malate cala di 20 unità. Non si tratta di ... Leggi su ilgiornale Coronavirus - ultime notizie – In Italia per la prima volta calano i pazienti positivi. In Lombardia oltre 160 vittime in 24 ore. Verso le prime riaperture - ma è scontro Nord-Sud

Coronavirus - ultime notizie – In Italia per la prima volta calano i pazienti positivi. In Lombardia oltre 160 vittime in 24 ore. Verso le prime riaperture - ma è scontro Nord-Sud

Coronavirus - per la prima volta calano i positivi : 454 vittime in 24 ore (Di martedì 21 aprile 2020) Maria Sorbi Gli esperti: "Sono dati incoraggianti, non molliamo". Ma continua a preoccupare Milano: 160 i nuovi casi I bollettini iniziano a raccontare quello che speriamo da settimane e finalmente si registrano zero contagi in qualche regione, a cominciare da Basilicata e Valle d'Aosta. Vicinissima al traguardo anche l'Umbria. Ottimi i dati di Napoli. Insomma, a macchia di leopardo, si può cominciare a raccontare di un allarme che piano piano diventa più debole. E anche in Lombardia, dove i numeri restano i peggiori del Paese, c'è un'immagine che fa ben sperare: quella del pronto soccorso di Bergamo, finalmente vuoto dopo notti e giorni di «inferno». «DATI INCORAGGIANTI» Per ladalla fine di febbraio, il bilancio del coronavirus porta il segno meno: il numero di persone malate cala di 20 unità. Non si tratta di ...

TgLa7 : #Coronavirus Protezione civile: per la prima volta calano i malati ++ Sono 108.237 gli attualmente positivi, 20 in meno di ieri - Agenzia_Ansa : #coronavirus il punto della Protezione civile alle 18 'Per la prima volta calano i malati: sono 108.237 gli attualm… - HuffPostItalia : Secondo mese di Coronavirus, per la prima volta calano i positivi:-20 - giannettimarco : RT @Internazionale: In Italia calano i positivi, la proposta spagnola all'Europa, strategie per ripartire: le notizie di stamattina sul cor… - Lello20379 : RT @Internazionale: In Italia calano i positivi, la proposta spagnola all'Europa, strategie per ripartire: le notizie di stamattina sul cor… -