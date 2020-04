Alessandro Borghi “Diavoli” | “Vi spiego perché ho deciso di non doppiarmi”

Leggi su chedonna

(Di martedì 21 aprile 2020)nella serie Diavoli, al fianco di Patrick Dempsey, recita in inglese e, nella versione italiana, non ha voluto doppiare se stesso. Perché? Ce lo spiega lo stesso attore. il miglior esordio di sempre per una serie Sky Original. Ecco come Diavoli, appena uscito, è già entrato nell’Olimpo delle serie tv. Del resto non … L'articolo“Diavoli” “Viperché hodi non doppiarmi” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it