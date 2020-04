"Stress e disagi da convivenza forzata. Così crescono i conflitti e i pericoli" (Di lunedì 20 aprile 2020) Mimmo Marzio Il presidente dell'ordine nazionale degli psicologi: nello scenario attuale le situazioni particolarmente critiche diventano a rischio Se i contagi diminuiscono, con il trascorrere delle settimane sale il disagio psicologico degli italiani, stretti in una morsa tra la sindrome da isolamento e l'angoscia per il futuro. Il professor David Lazzari, presidente dell'Ordine Nazionale degli Psicologi, snocciola i dati di un monitoraggio commissionato all'Istituto Piepoli e intitolato lo Stressometro. Dalla 32sima rilevazione su un campione di 502 interviste, otto italiani su dieci dichiarano di essere molto Stressati, il 10% a livello di guardia. Quali sono le categorie più in crisi? «Gli operatori sanitari, perché subiscono una fortissima pressione che sta determinando già ora diffuse situazioni di disagio psicologico. Uno studio ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 20 aprile 2020) Mimmo Marzio Il presidente dell'ordine nazionale degli psicologi: nello scenario attuale le situazioni particolarmente critiche diventano a rischio Se i contagi diminuiscono, con il trascorrere delle settimane sale ilo psicologico degli italiani, stretti in una morsa tra la sindrome da isolamento e l'angoscia per il futuro. Il professor David Lazzari, presidente dell'Ordine Nazionale degli Psicologi, snocciola i dati di un monitoraggio commissionato all'Istituto Piepoli e intitolato loometro. Dalla 32sima rilevazione su un campione di 502 interviste, otto italiani su dieci dichiarano di essere moltoati, il 10% a livello di guardia. Quali sono le categorie più in crisi? «Gli operatori sanitari, perché subiscono una fortissima pressione che sta determinando già ora diffuse situazioni dio psicologico. Uno studio ...

stress) e sono correlate a situazioni pregresse di disagio mai elaborate e probabilmente tenute a bada con palliativi (iper impegni, attività elusive) che ne permettevano la rimozione o il semplice ...

COVID-19 e autismo: le indicazioni dell’ISS per prevenire il disagio legato all’epidemia

Un gruppo multidisciplinare di esperti dà alcuni suggerimenti pratici per affiancare la persona autistica in questo periodo che può essere di particolare stress Le persone con disturbi dello spettro .

Un gruppo multidisciplinare di esperti dà alcuni suggerimenti pratici per affiancare la persona autistica in questo periodo che può essere di particolare stress Le persone con disturbi dello spettro .