Speranza: “La priorità del Governo è salvare vite, non pensare al calcio” (Di lunedì 20 aprile 2020) Il Ministro della Salute, Roberto Speranza ha voluto ribadire come le priorità del Governo, al momento, siano altrove e non sul calcio: "E' l'ultimo dei nostri problemi e lo dico da gran tifoso. Le priorità sono altre, salvare vite umane. poi potremo discutere di come tornare alla normalità". Una risposta a distanza anche la presidente Gravina che aveva detto: "Decida il Governo se il calcio si deve fermare" Leggi su fanpage Pago rivede il figlio - “Partire con l’ansia” - poi svela : “La speranza è che ritorni l’amore”

Doc – Nelle tue mani torna in autunno? Jan Michelini : “La speranza è di finire la serie a giugno”

Speciale Porta a Porta - parla Mattia di Codogno : “La speranza nella nascita di Giulia” (Di lunedì 20 aprile 2020) Il Ministro della Salute, Robertoha voluto ribadire come le priorità del, al momento, siano altrove e non sul calcio: "E' l'ultimo dei nostri problemi e lo dico da gran tifoso. Le priorità sono altre,umane. poi potremo discutere di come tornare alla normalità". Una risposta a distanza anche la presidente Gravina che aveva detto: "Decida ilse il calcio si deve fermare"

teatrolafenice : ?? «La speranza ha due bellissimi figli: lo sdegno e il coraggio. Lo sdegno per la realtà delle cose, il coraggio pe… - 6000sardine : Il #25aprile saremo in ogni casa, canteremo su ogni balcone, nel segno della resistenza, della libertà, della spera… - GiovanniToti : Amici, dopo un’altra lunga giornata di lavoro, stasera vi salutò così: #Genova alle spalle, bellissima e illuminata… - elenaritalaselv : RT @Rebeka80721106: Cambiamo il mondo, trasformiamo la paura e la rabbia in coraggio e speranza. @DonatoMarinelli @Sellitti_MR @CasaLettori… - RaiNews : Il ministro della Salute Roberto #Speranza ha annunciato che nel prossimo Dl saranno stanziate risorse per potenzia… -