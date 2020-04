Napoli | De Laurentiis vince un altro round al Tas contro l’ex agente di Koulibaly

(Di lunedì 20 aprile 2020) Il Tas di Losanna ha dato ragione ad Aurelio Denella battaglia legale intentata da Bruno Satin, ex procuratore di Kalidou, nei confronti dellegata al rinnovo di contratto siglato col giocatore nel settembre 2018, che ha prolungato fino al 2023 l’accordo fra le parti. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il … L'articolo, Deunal Tasl’exdiè stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, nello spazio riservato al calcio, svela un retroscena che ha per protagonista il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis.