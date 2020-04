Lapo Elkann sostiene Solidando: 500 pasti donati da Garage Italia (Di lunedì 20 aprile 2020) Emergenza alimentare a Milano: Garage Italia dona 500 pasti a Solidando. Le quasi 40mila richieste di buoni spesa arrivate al sito del Comune di Milano in pochi giorni fotografano in maniera inequivocabile la crisi economica provocata dal Coronavirus nella capitale economica del Paese. Del Dispositivo di Aiuto Alimentare dell’Ufficio Food Policy di Palazzo Marino da due settimane fa parte anche “Solidando”, il social market di IBVA che grazie alla caparbietà dei suoi operatori sta garantendo la spesa alimentare gratuita ai propri utenti, anche durante il lockdown. “Siamo passati da un’utenza di circa 250 nuclei familiari a oltre 500 in pochissimo tempo” spiega Matteo Ripamonti, direttore di IBVA. “Abbiamo dovuto riorganizzare completamente il nostro lavoro, anche in termini di approvvigionamento, e ci siamo riusciti grazie a Programma ... Leggi su tpi "Se ne usciremo non sarà per i politici" - Lapo Elkann punta il dito contro chi ci governa : "Poltroncine e dispettucci"

