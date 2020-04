Ischia | sequestra la moglie in casa dopo un litigio | arrestato 71enne

(Di lunedì 20 aprile 2020) Un uomo di, con precedenti di polizia, è statodagli agenti per sequestro di persona e maltrattamenti:l'ennesimocon la, l'aveva segregata in. La donna ha chiamato il 113 per chiedere aiuto, pocogli agenti sono riusciti a entrare nell'abitazione, a liberarla e a bloccare il marito.

StabiaChannel : #Cronaca #Ischia - Sequestra e picchia la moglie, arrestato 71enne LEGGI LA NEWS: -

Ultime Notizie dalla rete : Ischia sequestra

Napoli Fanpage.it

Un uomo di Ischia, con precedenti di polizia, è stato arrestato dagli agenti per sequestro di persona e maltrattamenti: dopo l’ennesimo litigio con la moglie, l’aveva segregata in casa. La donna ha ...Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Ischia sono intervenuti in via Porto a Ischia poiché una donna aveva segnalato di essere stata minacciata e rinchiusa in casa dal marito. I poliziotti ...