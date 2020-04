Il Portogallo Riparte Dopo L’Epidemia con Soli 714 Decessi Il Motivo? Investimenti

(Di lunedì 20 aprile 2020) Malgrado un elevato numero di anziani e la vicinanza con la Spagna, ilè riuscito a contenere i contagi da Covid-19, fermandosi a 20.000 positivi e 714. I dati sono così entusiasmanti che probabilmente molte attività riapriranno anche prima del 3 maggio. Merito sicuramente della tempestività con cui il governo ha agitoi primi casi accertati. Antonio Sales, segretario di stato, ha spiegato: “Il paese era preparato allo scenario peggiore”. Le scuole portoghesi sono state chiuse quando i casi accertati erano solo 112 e in pochi giorni sono arrivate le misure restrittive. Allo stesso tempo sono stati fatti numerosi tamponi e le terapie intensive sono state incrementate. Tutto ciò è stato possibile grazie al denaro investito negli ultimi anni nella sanità e alle numerose assunzioni in campo ...

Ultime Notizie dalla rete : Portogallo Riparte

Il Sussidiario.net

