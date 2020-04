Il messaggio di Ricchiuti a Sinisa | «Sei un grande | ne uscirai presto» – VIDEO

Leggi su calcionews24

L'ex calciatore del Catania, Adrian, ha parlato di Mihajlovic suo ex allenatore in rossoazzurro – Adrian ha voluto mandare un messaggio a Mihajlovic, suo ex allenatore ai tempi del Catania. Queste le sue parole. «È un allenatore che mi ha fatto giocare con continuità e per questo lo ringrazio ma soprattutto è un allenatore eccezionale, una persona vera e lo sta dimostrando anche adesso. Sono sicuro che ne uscirà completamente perchè se lo merita come persona e farà tantissimi anni di carriera come allenatore».