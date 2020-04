I retroscena di Blogo | Ballando con le stelle 2020 verso l' autunno su Rai1

Leggi su blogo

(Di lunedì 20 aprile 2020) Prima era previsto per la fine di marzo, poi si parlava di uno slittamento a primavera inoltrata, fino alle voci di cui vi abbiamo dato conto anche noi che alimentavano l'ipotesi di una edizione estiva. In realtà la task force in Rai che si sta occupando dell'emergenza Coronavirus avrebbe deciso, vista anche la situazione sanitaria in cui versa ancora il nostro paese, con le conseguenti misure restrittive che vengono reiterate dalle nostre istituzioni che impongono distanziamenti sociali per evitare una maggiore diffusione del virus, di far slittare ulteriormente lo show diretto e condotto da Milly Carlucci.