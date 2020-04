Harry e Meghan | rivelati i messaggi a Thomas Markle | “Se parli con i tabloid ti si

(Di lunedì 20 aprile 2020) See il principepensano di iniziare una nuova vita, devono prima chiudere i conti in sosperso con quella “vecchia”. Venerdì 24 aprile si terrà la prima udienza della causa che contrappone i Duchi di Sussex alMail on Sunday, che ha pubblicato degli estratti di una lettera che l’ex attrice aveva scritto al padrenell’agosto 2018. In attesa di comparire davanti al giudice, sono stati resi noti alcuniche il figlio del principe Carlo avrebbe inviato al suocero: “Chiamami… se parlerai con i media risponderemo al fuoco”.sarà chiamato a testimoniare nel processo che vede la figlia e il genero contro ilbritannico.ha accusato il giornale di aver violato la sua privacy, i suoi diritti di protezione dei dati e il suo copyright pubblicando la lettera ...

E se quest’anno la regina ha scelto di far tacere anche i cannoni, per rispettare il silenzio che avvolge il regno impegnato nella lotta al Covid19, Harry e Meghan i duchi di Sussex appena ...I duchi di Sussex, meglio noti al pubblico gossiparo con il più confidenziale binomio Harry e Meghan, hanno deciso che d’ora in poi non parleranno più con i tabloid britannici (The Sun, Daily Mail, ...