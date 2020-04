Folla ai funerali, prime multe a sindaci e politici (Di lunedì 20 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri della Compagnia di Nola stanno identificando i responsabili degli assembramenti presso l’ospedale di Nola e il comune di Saviano. Si tratta di una parte delle indagini della procura di Nola relative alla presenza in strada di numerose persone, 200 solo a Saviano, in occasione dei funerali del sindaco Carmine Sommese, morto a 66 anni nell’ospedale di Avellino per coronavirus. Il sindaco, ex consigliere regionale e primario all’ospedale di Nola, era molto apprezzato e il carro funebre che ne trasportava il feretro dal capoluogo irpino alla cittadina del Napoletano ha fatto tappa anche a Baiano, dove la famiglia della moglie del medico ha una clinica, prima di raggiungere il cimitero di Saviano. Oggi sono state già notificate sanzioni amministrative per violazioni alle norme anticontagio al sindaco di Nola, a quello di ... Leggi su anteprima24 Folla ai funerali del sindaco di Saviano : multati vice sindaco e sindaci di Nola e Ottaviano

