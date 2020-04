GianniCestra69 : RT @angelo_ra_: Avete presente l'Ing. Cane interoretato da Fabio De Luigi? Quello dei millemilamiliardi? Ecco, quello!! Uguale-uguale ht… - angelo_ra_ : Avete presente l'Ing. Cane interoretato da Fabio De Luigi? Quello dei millemilamiliardi? Ecco, quello!! Uguale-u… - campara1966_luc : @FabioDeLuigi @GiacomoGorini Ciao Fabio de Luigi - _foliedouce : mio padre ha appena detto che Rodrigo assomiglia a Fabio De Luigi e io sinceramente non so come prenderla - blaccckout : Mia personale top 3 di italiani che mi bomberei: - Paolo Bonolis - Leonardo Pieraccioni - Fabio De Luigi -

Ultime Notizie dalla rete : Fabio Luigi Fabio De Luigi: "Coronavirus, i salvati devono aiutare i salvatori" - VIDEO ChiamamiCittà Fabio De Luigi: “Sto rifacendo elementari e medie”

Anche l’attore Fabio De Luigi sta vivendo un periodo di quarantena e ha dichiarato che attualmente è alle prese con un ritorno alle elementari e medie. L’attore italiano Fabio De Luigi è alle prese ...

Torino, "Così ho perso mio padre, ricoverato in un reparto Covid anche se non aveva il coronavirus"

"Mio papà aveva la polmonite ma di altro tipo, eppure l'hanno tenuto con tutti gli infetti e, quando è morto, non abbiamo nemmeno potuto vederlo", dice Fabio Belletti, che da una vita guida le ...

Anche l’attore Fabio De Luigi sta vivendo un periodo di quarantena e ha dichiarato che attualmente è alle prese con un ritorno alle elementari e medie. L’attore italiano Fabio De Luigi è alle prese ..."Mio papà aveva la polmonite ma di altro tipo, eppure l'hanno tenuto con tutti gli infetti e, quando è morto, non abbiamo nemmeno potuto vederlo", dice Fabio Belletti, che da una vita guida le ...