Discorso Giuseppe Conte in tv | orario | programma | streaming | palinsesto dell’informativa

(Di lunedì 20 aprile 2020)si sta preparando per presentarsi in Parlamento nella giornata di domani, martedì 21 aprile. Il premier sarà infatti impegnato in due informative: prima andrà a Palazzo Madama per conferire al Senato (attorno alle ore 15.00), un paio di ore più tardi si trasferirà alla Camera dei Deputati. Il Capo del Governo dovrà relazionare in merito all’operato delle ultime settimane e a come si sta fronteggiando l’emergenza sanitaria, sfociata anche in un’inevitabile crisi economica. Il Primo Ministro parlerà ovviamente della situazione attuale e di come il Paese entrerà nella fase 2, quella in cui i cittadini dovranno convivere col virus e in cui ci sarà una graduale ripresa delle attività rispettando tutte le norme di sicurezza. Ribadiamo che si tratterà “soltanto” di ...