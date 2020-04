Coronavirus, per la prima volta calano i positivi: 454 vittime in 24 ore (Di lunedì 20 aprile 2020) (Teleborsa) – Per la prima volta dall’inizio dell’emergenza cala il numero degli attualmente positivi al Coronavirus, con 20 casi in meno in 24 ore. Ad oggi sono infatti 108.237 i malati in Italia mentre domenica erano 108.257: il giorno prima si erano registrati 486 casi in più in 24 ore. Sono i dati forniti dal capo della Protezione Civile Angelo Borrelli nella prima conferenza stampa della settimana (la seconda si terrà giovedì). Salgono ancora le vittime da Coronavirus in Italia: nella giornata odierna si sono registrati 454 decessi contro i 433 di domenica, portando il totale dei morti a 24.114. In calo il numero dei contagiati totali che, compresi morti e guariti, è di 181.228, con un incremento rispetto a domenica di 2.256: il giorno prima si era registrato un aumento di 3.047 contagi. Prosegue il calo dei ricoveri in terapia ... Leggi su quifinanza Il coronavirus resta nell'aria? La risposta di uno studio USA : "Sì - ecco per quanto tempo"

Instagram in crisi a causa del CoronaVirus : ecco perché il cambiamento riguarda tutti

Coronavirus - sindaco di Riccione : “La Riviera sarà aperta - ecco come” (Di lunedì 20 aprile 2020) (Teleborsa) – Per ladall’inizio dell’emergenza cala il numero degli attualmenteal, con 20 casi in meno in 24 ore. Ad oggi sono infatti 108.237 i malati in Italia mentre domenica erano 108.257: il giornosi erano registrati 486 casi in più in 24 ore. Sono i dati forniti dal capo della Protezione Civile Angelo Borrelli nellaconferenza stampa della settimana (la seconda si terrà giovedì). Salgono ancora ledain Italia: nella giornata odierna si sono registrati 454 decessi contro i 433 di domenica, portando il totale dei morti a 24.114. In calo il numero dei contagiati totali che, compresi morti e guariti, è di 181.228, con un incremento rispetto a domenica di 2.256: il giornosi era registrato un aumento di 3.047 contagi. Prosegue il calo dei ricoveri in terapia ...

VittorioSgarbi : #coronavirus #scienziatidelgiornodopo Virologi: chi scrive libri, chi sta in tv a fare lo scienziato del giorno dop… - FabrizioRomano : Quique Setién: “Non mi illudo sull’acquisto di Lautaro Martinez al Barça: ci sarà una grossa crisi ecomomica per il… - francescocosta : Nessuno pretende la perfezione, in una situazione come questa. Ma rispondere – come ha fatto Gallera da Fazio – che… - zazoomnews : Coronavirus da inizio epidemia mortalità per infarto acuto è triplicata e sono diminuite del 40% le procedure salva… - capitanharlock2 : Io che vado alla ricerca di un monopattino per la #Fase2 #Raggi #COVID?19 #coronavirus -