Coronavirus: in arrivo dalla Cina nuovo aereo cargo con materiale sanitario (Di lunedì 20 aprile 2020) “È in partenza oggi da Pechino con destinazione Milano Malpensa un nuovo aereo cargo speciale per l’invio di materiale medico-sanitario da destinare all’emergenza Covid-19 in Italia“: lo afferma in una nota l’ambasciata d’Italia a Pechino. “Operato dalla compagnia Neos con il sostegno del China-Italy Philantropy Forum e delle fondazioni italiane che lo compongono, il volo odierno si inserisce in un calendario sempre più fitto di spedizioni nell’ambito del ponte aereo sanitario organizzato dall’ambasciata d’Italia in raccordo con la Farnesina e il Dipartimento della Protezione Civile“. “Negli ultimi giorni, infatti, sono stati effettuati dalla Protezione Civile, con il coordinamento della rete diplomatico-consolare italiana in Cina, due convogli aerei da Shenzhen e uno da Canton, realizzati ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - Def : crollo del Pil dell?8% - altri 40 miliardi di deficit. In arrivo bonus per i figli

Coronavirus in Italia - in arrivo 150mila test sierologici. Stop a conferenza stampa quotidiana Protezione civile

Coronavirus - in arrivo passaporto basato sullo stato di salute? Solo gli immuni potranno viaggiare (Di lunedì 20 aprile 2020) “È in partenza oggi da Pechino con destinazione Milano Malpensa unspeciale per l’invio dimedico-da destinare all’emergenza Covid-19 in Italia“: lo afferma in una nota l’ambasciata d’Italia a Pechino. “Operatocompagnia Neos con il sostegno del China-Italy Philantropy Forum e delle fondazioni italiane che lo compongono, il volo odierno si inserisce in un calendario sempre più fitto di spedizioni nell’ambito del ponteorganizzato dall’ambasciata d’Italia in raccordo con la Farnesina e il Dipartimento della Protezione Civile“. “Negli ultimi giorni, infatti, sono stati effettuatiProtezione Civile, con il coordinamento della rete diplomatico-consolare italiana in, due convogli aerei da Shenzhen e uno da Canton, realizzati ...

EStancanelli : RT @AngeloCiocca: Mentre l' #OMS si dice preoccupata per l'arrivo del #coronavirus in #Africa , mettendo il mondo in allerta sulla fragilit… - MAX18673 : RT @AngeloCiocca: Mentre l' #OMS si dice preoccupata per l'arrivo del #coronavirus in #Africa , mettendo il mondo in allerta sulla fragilit… - FlorianaMissori : RT @ilmessaggeroit: Coronavirus, congedi e bonus, in arrivo a maggio gli aiuti alle famiglie con figli - 1tal1al1b3ra : RT @AngeloCiocca: Mentre l' #OMS si dice preoccupata per l'arrivo del #coronavirus in #Africa , mettendo il mondo in allerta sulla fragilit… - scuolainforma : Coronavirus notizie 20 aprile, Governo studia nuovo decreto: le novità in arrivo -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus arrivo Coronavirus, congedi e bonus, in arrivo a maggio gli aiuti alle famiglie con figli. A chi spettano Il Messaggero Cina-Italia: coronavirus, in arrivo a Malpensa nuovo volo carico di materiale sanitario

È in partenza oggi da Pechino, con destinazione Milano Malpensa, un nuovo aereo cargo speciale per l'invio di materiale ...

Coronavirus, sconti sull’Rc Auto

Il Coronavirus ha portato a un crollo del traffico auto e al conseguente calo in picchiata ... L’attenzione è quindi alta sulle mosse in arrivo dalle assicurazioni. La prima compagnia a muoversi a ...

È in partenza oggi da Pechino, con destinazione Milano Malpensa, un nuovo aereo cargo speciale per l'invio di materiale ...Il Coronavirus ha portato a un crollo del traffico auto e al conseguente calo in picchiata ... L’attenzione è quindi alta sulle mosse in arrivo dalle assicurazioni. La prima compagnia a muoversi a ...