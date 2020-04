Consegna di kit solidali per i più fragili Superbergamo | avanti con il progetto

(Di lunedì 20 aprile 2020)ha integrato i servizi offerti ai cittadini con la composizione edei kit. Si tratta di spese precostituite che vengono distribuite alle persone in condizione dità coordinandosi con Comune di Bergamo, Caritas e La Melarancia Onlus.

anci_fvg : RT @PCCampolongoT: #CoVid19 #protezionecivileFVG #socialmediacomunityFVG Ieri pomeriggio abbiamo ritirato alla SOR 114 kit di mascherine,… - CittadinidiTwtt : RT @comunevenezia: ?? #Coronavirus #Dirette ?? I temi principali sviluppati durante la diretta odierna del sindaco @LuigiBrugnaro ?? Contr… - comunevenezia : ?? #Coronavirus #Dirette ?? I temi principali sviluppati durante la diretta odierna del sindaco @LuigiBrugnaro ??… - PCCampolongoT : RT @PCCampolongoT: #CoVid19 #protezionecivileFVG #socialmediacomunityFVG Ieri pomeriggio abbiamo ritirato alla SOR 114 kit di mascherine,… - comunevenezia : Dal Tronchetto parte la consegna di beni alimentari per persone in difficoltà del centro storico ?? Si tratta di 50… -

Superbergamo ha integrato i servizi offerti ai cittadini con la composizione e consegna dei kit solidali. Si tratta di spese precostituite che vengono distribuite alle persone in condizione di ...Sono 240mila i nuovi kit di test sierologici che Estar, l'ente che per la Regione si occupa degli acquisti in sanità, ha ordinato. Si sommano a 140mila destinati ad operatori sanitari, volontariato, ...