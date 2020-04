Chelsea, accordo per i tagli agli stipendi: -10% ai giocatori, -25% per Lampard (Di lunedì 20 aprile 2020) I giocatori del Chelsea hanno detto sì al taglio dello stipendio. I Blues fanno seguito a West Ham e Southampton, divenendo così la terza squadra della Premier League a raggiungere un accordo con i propri tesserati, dopo che l’Assocalciatori ha respinto la richiesta ufficiale della Premier League di una riduzione del 30% dei compensi. Secondo il Sun … L'articolo Chelsea, accordo per i tagli agli stipendi: -10% ai giocatori, -25% per Lampard è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza Chelsea - accordo con i calciatori sul taglio agli stipendi

