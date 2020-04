Cassazione | atei e agnostici hanno gli stessi diritti dei fedeli

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 20 aprile 2020) Laha accolto un ricorso dell’Unionerazionalisti (Uaar), riconoscendo il loro diritto di esprimere posizioni e idee come idi qualsiasi altra confessione religiosa. La vicenda era iniziata nel 2013, quando il Comune di Verona si era opposto all’affissione di alcuni manifesti dell’associazione; questi erano stati giudicati potenzialmente lesivi nei confronti delle altre religioni. Secondo Adele Orioli, responsabile iniziative legali dell’Uaar, con la sua ordinanza la Suprema Corte riconosce un diritto fondamentale: “Sembra una banalità – spiega in un comunicato stampa – ma ci sono voluti sette anni di battaglie legali per vederlo messo nero su bianco”. L’opposizione del Comune di Verona La pietra dello scandalo è stata rappresentata dalla campagna promossa dall’Uaar nel ...