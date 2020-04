Cannavaro | «Mondiali 2006 e Calciopoli? Siamo stati i più forti»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 20 aprile 2020) Fabioripercorre i momenti salienti deivinti con l’Italia, parlando anche dell’emergenza Coronavirus In collegamento con gli studi di Sky Sport, Fabioha ricordato la leggendaria vittoria deialla guida dell’Italia di Lippi, raccontando anche la situazione legata al Coronavirus in Cina. Ecco le parole del Capitano. EMERGENZA CORONAVIRUS IN CINA – «La situazione sta tornando alla normalità. Sono stato a Dubai con la squadra, tornati in Cina abbiamo fatto 14 giorni di quarantena e mi hanno fatto il tampone. Dovevo comunicare ogni giorno la temperatura corporea alla polizia, senza uscire di casa. Sono14 giorni diversi, ma ora abbiamo ricominciato gli allenamenti». RIPRESA CAMPIONATO CINESE – «Doveva ripartire a marzo, ma è slittato. Si parlava di fine maggio, secondo me ...