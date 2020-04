Botte e violenze a moglie e compagna, l’orrore a Napoli: “Salvateci” (Di lunedì 20 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Ischia sono intervenuti in via Porto a Ischia poiché una donna aveva segnalato di essere stata minacciata e rinchiusa in casa dal marito. I poliziotti sono riusciti ad accedere all’abitazione della donna che è stata trovata in forte stato di agitazione ed ha riferito di continue liti con il coniuge che, barricatosi in un’altra ala dell’appartamento, è stato bloccato con non poche difficoltà. M.D.S., 71enne ischitano con precedenti di polizia, è stato arrestato per sequestro di persona, maltrattamenti, resistenza, violenza e minacce a Pubblico Ufficiale. Ieri mattina gli agenti del commissariato di Afragola, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Torino per una lite ... Leggi su anteprima24 Botte e violenze durante la quarantena - ubriaco picchia moglie : “Mi vuole lasciare”

Botte e violenze a moglie e compagna, l'orrore a Napoli: "Salvateci"

Botte dal marito davanti alla bimba: per la prima volta allontanato il violento, la vittima resta a casa Un 51enne trentino resosi colpevole di maltrattamenti alla moglie in presenza della bambina è ...

Casa dolce casa – e giù botte

I delitti, la rabbia, la gelosia, la violenza contro le donne sono commessi quasi esclusivamente da padri, mariti, partner, familiari e conoscenti. Non si tratta solo di stalking o revenge porn, si ...

