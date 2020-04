Un posto al sole | l’attore di Guido | “Non vanno in onda solo repliche”

Leggi su lanostratv

(Di domenica 19 aprile 2020) Anticipazioni Unal, Germano Bellavia: “Repliche integrate con video tutorial” L’ultima puntata inedita di Unalè andata invenerdì 3 aprile. Dal 6 aprile Rai3 sta trasmettendo le repliche della soap del 2012. Uno dei personaggi storici di UnalDel Bue interpretato da Germano Bellavia il quale, in un’intervista a Telesette, ha raccontato come sta trascorrendo la quarantena e ha parlato di una novità che riguarda le repliche. Svela l’attore di Unal: “Le repliche sono integrate con dei video tutorial realizzati dai protagonisti. Un modo per stare ancora più vicini al pubblico che dimostra sempre di volerci bene”. Il progetto si chiama #unacasa. Ogni sera, poco prima della messa indella replica di Unal, uno dei protagonisti si ...