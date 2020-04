Risultati Serie A, 30ª giornata: colpi di scena a Torino e Roma, Conte si arrabbia e Ranieri canta. La classifica aggiornata (Di domenica 19 aprile 2020) Risultati Serie A, 30ª giornata – Andata agli archivi un’altra giornata di massima Serie, come sempre tra eventi inaspettata, tante emozioni e assurdi colpi di scena. Un esempio è la grigliata del Napoli che strapazza la Roma, il derby della mole finito a pallamano, lo spettro dello 0-3 a tavolino tra Cagliari e Atalanta o la canzone di Ranieri dopo la rimonta subita dalla Sampdoria in casa contro la Spal. Per non dimenticare la sfuriata di Conte (Antonio, è bene specificare di questi tempi) e il pari tra Lazio e Milan con richiami nostalgici. SABATO 18 APRILE ORE 18 NAPOLI-Roma 3-0 ORE 20.45 JUVENTUS-Torino 2-1 DOMENICA 19 APRILE ORE 12.30 CAGLIARI-ATALANTA 2-1 ORE 15 BRESCIA-VERONA 0-1 PARMA-FIORENTINA 1-0 SAMPDORIA-SPAL 2-3 SASSUOLO-LECCE 3-1 UDINESE-GENOA 1-1 ORE 18 INTER-BOLOGNA 2-1 ORE 20.45 LAZIO-MILAN 1-1 LA CLASSIFICA JUVENTUS 75 LAZIO ... Leggi su calcioweb.eu Risultati e Classifica Serie A - 29ª giornata : giallo Udinese - tutto facile per le big - Gattuso fa i capricci

L'ex attaccante francese ha segnato il suo primo gol in Serie A nella stagione 2000-2001 a San Siro contro il Milan su cross di Zidane: "Una mia deviazione ti favorì" scherza Costacurta. "Quello ...

Serie A, è tutto un altro campionato: gare ogni tre giorni e cinque cambi

Un calcio mai visto prima, un campionato “in provetta”. La Serie A reinventa se stessa per riuscire a portare a termine questa stagione. E anche i tifosi dovranno prepararsi ad uno spettacolo inedito.

