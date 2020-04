L' imprenditore esasperato a Conte e al governo | Vi veniamo a prendere e vi buttiamo

Leggi su iltempo

(Di lunedì 20 aprile 2020) Monta la rabbia di imprenditori e partite Iva. In questo video il gestore di un locale mostra in pratica cosa significano le misure che stanno per essere prese dalper la Fase 2 e la riapertura delle attività. "Due metri di distanza tra ogni tavolo? Metto due tavoli all'aperto e due persone