Jennifer Aniston «felice di stare in quarantena» perché soffre di agorafobia e le altre

Leggi su vanityfair

(Di domenica 19 aprile 2020) La quarantena sta mettendo a dura prova i nervi di tutti. Star comprese. Nei giorni scorsi ha fatto il giro del web, strappando una risata, il video in cui Naomi Watts si mostra alle prese con una crisi isterica da clausura. Eppure c’è chi «ai domiciliari» si trova benissimo. Un esempio? Jennifer Aniston. Ospite a distanza dello show Jimmy Kimmel Live!, l’attrice ha rivelato: «Sono agorafobica. Stare a casa per me non è un problema. Per me questo è una specie di sogno, oddio… non esattamente un sogno, ovviamente è un incubo. Ma per me non rappresenta una grande sfida». Chissà se le altre celebrità che soffrono di agorafobia – da Kim Basinger a Nicole Kidman – vivono l’isolamento con la stessa serenità della Aniston. Certo è che di questi tempi se la passa certamente peggio chi soffre del disturbo opposto, la claustrofobia. Come Uma Thurman.