Il calcio non può pretendere che siano gli italiani a pagare la gestione dissennata dei club (Di domenica 19 aprile 2020) Ieri l’Equipe ha dedicato quattro pagine al dibattito sulla ripresa. Due dedicate ai calciatori e agli allenatori. Una ai medici sportivi e una ai presidenti. Il quotidiano sportivo non assume una posizione, dà voce al dibattito, alle varie voci. In poche parole: informa. Ci fa sapere che l’associazione calciatori ha sentito i suoi tesserati e tre su quattro sono preoccupati per le condizioni sanitarie quando eventualmente si riprenderà. Scettici sul ritorno in campo anche i medici, alcuni allenatori e persino qualche presidente. Oggi il quotidiano intervista il tecnico del Lione Rudi Garcia e informa i lettori di una chat di Whatsapp che proprio l’ex Roma ha aperto per creare un luogo di discussione con i suoi colleghi di Ligue1 e Ligue2, chat cui si è aggiunto il presidente dell’associazione allenatori Raymond ... Leggi su ilnapolista Mancini : «Torniamo a giocare - i campi da calcio sono lunghi cento metri - non è pericoloso»

PRIMA PAGINA - Gazzetta : "Torna il calcio!". E su Higuain : "Io invece non torno..."

Ma il calcio non conosce la controra? È il momento di stare fermi (Di domenica 19 aprile 2020) Ieri l’Equipe ha dedicato quattro pagine al dibattito sulla ripresa. Due dedicate ai calciatori e agli allenatori. Una ai medici sportivi e una ai presidenti. Il quotidiano sportivo non assume una posizione, dà voce al dibattito, alle varie voci. In poche parole: informa. Ci fa sapere che l’associazione calciatori ha sentito i suoi tesserati e tre su quattro sono preoccupati per le condizioni sanitarie quando eventualmente si riprenderà. Scettici sul ritorno in campo anche i medici, alcuni allenatori e persino qualche presidente. Oggi il quotidiano intervista il tecnico del Lione Rudi Garcia e informa i lettori di una chat di Whatsapp che proprio l’ex Roma ha aperto per creare un luogo di discussione con i suoi colleghi di Ligue1 e Ligue2, chat cui si è aggiunto il presidente dell’associazione allenatori Raymond ...

pisto_gol : Nel 1996 all’Appello del Martedì, con Massimo De Luca, avevo una rubrica fissa sul calcio estero, “Consigli per gli… - SkySport : Gianluca Vialli e il tumore: 'Dopo 17 mesi non ci sono più segni della malattia' - TuttoMercatoWeb : Malagò: 'Il calcio non ha mai pensato a un'alternativa. Niente scudetti? Serve un segnale' - Torrenapoli1 : Uè @DAZN_IT perchè trasmettete su Dazn1 sempre le stesse partite? Non potete ampliare l'offerta con qualche replica… - 74_pippo : A parte il dubbio gusto dell’accostamento (cosa c’entra Di Battista che non ha nessun incarico pubblico? ), ma il d… -

Ultime Notizie dalla rete : calcio non Coronavirus, Galliani: "Il calcio non è solo un gioco" Fantacalcio ® Coronavirus, la Serie C e la crisi all’orizzonte. Serena: “Sponsor fuggiranno, lo Stato aiuti. Qui c’è chi guadagna 1500 euro al mese”

Lo Stato dovrà dare un aiuto a tutte la varie industrie e il calcio è una di queste. Senza fare scalette sui problemi del pallone: ogni attività produce, dalla A alla C”. Al telefono Serena parla, ...

CALCIO, FIORENTINA; CASTROVILLI: NON VEDO L'ORA DI RICOMINCIARE

Lo ha detto il centrocampista viola Gaetano Castrovilli nel corso di un'intervista pubblicata sui canali social del club gigliato. "Sto bene, non vedo l'ora di ricominciare - ha aggiunto -. Il calcio ...

Lo Stato dovrà dare un aiuto a tutte la varie industrie e il calcio è una di queste. Senza fare scalette sui problemi del pallone: ogni attività produce, dalla A alla C”. Al telefono Serena parla, ...Lo ha detto il centrocampista viola Gaetano Castrovilli nel corso di un'intervista pubblicata sui canali social del club gigliato. "Sto bene, non vedo l'ora di ricominciare - ha aggiunto -. Il calcio ...