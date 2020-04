“Higuain non vuole tornare? Non rientri, giocherà un altro”: dura presa di posizione contro l’attaccante (Di domenica 19 aprile 2020) Paolo Di Canio, ospite a Sky Calcio Club, ha preso una posizione ferma nei confronti di Gonzalo Higuain, attaccante della Juventus che è al centro di un mistero negli ultimi giorni. L’argentino non vuole tornare in Italia, ma non si capisce il motivo. Queste le parole dell’ex centravanti della Lazio: “Se non vuole tornare non rientri. E’ chiaro che le sensibilità per ognuno di noi sono diverse, però si giocherebbe sotto controllo, come abbiamo detto del protocollo. Se non vuole tornare resta fuori e giocherà un altro“. Juventus, Higuain può rescindere il contratto. I bianconeri già lavorano al sostituto: Milik! Coronavirus, calciatore della Juventus nella bufera: “c’è chi può violare la legge…”L'articolo “Higuain non vuole tornare? Non rientri, giocherà un ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 19 aprile 2020) Paolo Di Canio, ospite a Sky Calcio Club, ha preso unaferma nei confronti di Gonzalo Higuain, attaccante della Juventus che è al centro di un mistero negli ultimi giorni. L’argentino nonin Italia, ma non si capisce il motivo. Queste le parole dell’ex centravanti della Lazio: “Se nonnon. E’ chiaro che le sensibilità per ognuno di noi sono diverse, però si giocherebbe sotto controllo, come abbiamo detto del protocollo. Se nonresta fuori e giocherà un altro“. Juventus, Higuain può rescindere il contratto. I bianconeri già lavorano al sostituto: Milik! Coronavirus, calciatore della Juventus nella bufera: “c’è chi può violare la legge…”L'articolo “Higuain non? Non, giocherà un ...

