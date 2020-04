Egitto | Saipem firma il contratto per il primo impianto di polibutadiene

(Di domenica 19 aprile 2020), leader del consorzio con la società egiziana Petrojet, si è aggiudicata da parte di Egyptian Ethylene & Derivatives Co. (Ethydco) unper ildidell’, con una capacità prevista di 36.000 tonnellate annue.e Petrojet hanno una lunga storia di partnership ine saranno congiuntamente responsabili dell’ingegneria di dettaglio, degli approvvigionamenti dei materiali e delle attrezzature, della costruzione, del pre-commissioning, del commissioning fino allo start-up e ai performance test.apporterà le sue competenze chiave come fornitore leader di soluzioni nel settore petrolchimico, in particolare nel segmento degli elastomeri. Lo scopo del lavoro del nuovodi gomma comprende un treno di produzione di gomma butadiene a basso contenuto di CIS e relative strutture. Il ...

"Dopo aver completato con successo il fast-track del progetto Zohr, questa aggiudicazione conferma Saipem come partner scelto per sostenere la crescita sostenibile dell'Egitto". Così Maurizio ...