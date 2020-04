Da Noi A Ruota Libera, Massimo Ghini: “Momento di grande confusione” (Di domenica 19 aprile 2020) Massimo Ghini ospite Da Noi… A Ruota Libera rivela: “Momento di grande confusione” Una nuova puntata di Da Noi… A Ruota Libera, trasmissione condotta da Francesca Faldini in onda su Rai 1 la domenica pomeriggio. Ospite speciale della puntata di oggi, 19 aprile 2020, l’attore Massimo Ghini che vedremo a breve debuttare nella fiction Vivi e lascia vivere. Dunque per prima cosa l’attore ha voluto parlare di un problema che ha dovuto affrontare all’inizio dell’emergenza coronavirus: “Ci siamo trovati stranamente depistati, meravigliati dal comportamento inaspettatamente superficiale di una nazione rispetto a questa problematica” ha confessato Massimo Ghini sulla tremenda avventura, spiegando: “Sotto gli occhi di tutti continuava tutto ad essere aperto, tutto funzionava e mia figlia che studia in un’università ... Leggi su lanostratv NEK/ "Coronavirus? Le nostre basi si sono sgretolate in fretta" Da noi a ruota libera

Da noi… a ruota libera – Il programma di Francesca Fialdini della seconda parte della domenica pomeriggio di Raiuno.

