Covid-19: a Palermo atterrato aereo con 56 tonnellate di materiale sanitario (Di domenica 19 aprile 2020) E’ atterrato alle 15,40 all’aeroporto internazionale di Palermo Falcone Borsellino il Boeing 777F della Qatar Airways Cargo con a bordo 56 tonnellate di materiale sanitario e accessori medicali proveniente dalla Cina Shanghai – Pudong, destinati alla Protezione civile siciliana Regione Siciliana per fronteggiare l’emergenza Covid19. Il Boeing 777F è decollato ieri dall’aeroporto internazionale di Shanghai-Pudong per poi fare scalo a Doha, da dove oggi è ripartito alla volta di Palermo. “Da oltre un mese arrivano voli carichi di dispositivi di protezione individuale contro il Coronavirus – ha detto Giovanni Scalia, amministratore delegato di Gesap spa, che ieri ha seguito i lavori di sbarco del grosso carico di materiale sanitario – L’aeroporto di Palermo è operativo e garantisce il servizio pubblico ... Leggi su laprimapagina Da Bergamo a Palermo guarisce dal Covid19 : «Mi tatuo la Sicilia sul corpo»

Da Bergamo al Palermo guarisce dal Covid19 : «Mi tatuo la Sicilia sul corpo»

Palermo : omicidio imprenditore - gip ‘Covid-19 può fungere da innesco criminoso’ (Di domenica 19 aprile 2020) E’alle 15,40 all’aeroporto internazionale diFalcone Borsellino il Boeing 777F della Qatar Airways Cargo con a bordo 56die accessori medicali proveniente dalla Cina Shanghai – Pudong, destinati alla Protezione civile siciliana Regione Siciliana per fronteggiare l’emergenza19. Il Boeing 777F è decollato ieri dall’aeroporto internazionale di Shanghai-Pudong per poi fare scalo a Doha, da dove oggi è ripartito alla volta di. “Da oltre un mese arrivano voli carichi di dispositivi di protezione individuale contro il Coronavirus – ha detto Giovanni Scalia, amministratore delegato di Gesap spa, che ieri ha seguito i lavori di sbarco del grosso carico di– L’aeroporto diè operativo e garantisce il servizio pubblico ...

repubblica : Oggi su Rep: ???? In coma a Bergamo per il Covid si risveglia a Palermo: “Mi tatuerò la Sicilia” [di GIUSI SPICA e GI… - guardiacostiera : Prosegue l’attività di trasporto tamponi della #GuardiaCostiera di #Lampedusa. #Ieri una motovedetta ha preso in co… - salvosottile : Nel secondo step di questa raccolta abbiamo deciso di destinare altri aiuti alle terapie intensive dell’ospedale Ci… - ComunePalermo : #NewsPA - Covid-19. La statistica settimanale. Calano positivi e ricoverati - AndreaCunctator : RT @repubblica: Oggi su Rep: ???? In coma a Bergamo per il Covid si risveglia a Palermo: “Mi tatuerò la Sicilia” [di GIUSI SPICA e GIORGIO RU… -