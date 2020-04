Come saremo dopo la Fase 2? (Di domenica 19 aprile 2020) Proviamo a non considerare per un istante alcune cose, riguardo a tutti quelli che hanno sofferto sulla propria pelle questo disastro capitato alla Terra: chi si è ammalato, guarito e magari sta ancora trascorrendo una convalescenza dura, difficile. Chi non ce l’ha fatta e chissà se e quanto ha sofferto, in qualche terapia intensiva, trasferito lontano dai propri affetti o in qualche caso dalla propria città. Chi è rimasto a casa, ad aspettare il ritorno del padre, della moglie o vivaddio di un figlio e non li ha visti neppure tornare per un ultimo saluto. È stato, e continua ad esserlo, un dramma grande almeno Come la seconda guerra. Ho chiesto a mia zia novantenne, barricata in casa dall’inizio del Covid, cosa secondo lei fosse stato peggio; mi sono fidato del suo giudizio (è in perfetta forma, fisica e mentale), poiché ... Leggi su huffingtonpost Paolo Rossi : «Saremo come la Russia anni 80 : mascherine - guanti - lunghe code ai negozi. E stadi chiusi»

Coronavirus - numeri in discesa ma non è ora di allentare : “Se tutto torna come era 3 mesi fa - entro pochi giorni saremo al collasso”

Ultime Notizie dalla rete : Come saremo Come saremo dopo la Fase 2? L'HuffPost Coronavirus, Luca Lotti e la scoperta della fragilità. "Ora mi concentro sull’essenziale"

Il tampone positivo e la diagnosi di coronavirus. Poi un mese di isolamento per l’ex potentissimo ministro. "Adesso sono guarito. Ma le più lunghe settimane della mia vita mi hanno inevitabilmente cam ...

Coronavirus, come sarà la stagione balneare nell'agrigentino? Finora solo molti dubbi

Come si potrà accedere? "Le famiglie fin dall'ingresso in spiaggia non verranno a ... "Anche sotto questo punto di vista abbiamo messo a punto degli stratagemmi. Intanto, saremo nelle condizioni di ...

